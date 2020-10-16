Sanayi sitesi esnafını yedek parça fiyatları zorluyor Kırşehir sanayi esnafının pandemi mücadelesi

– Kırşehir Sanayi Sitesinde esnaf, pandemi mücadelesini fiyat pahalılığı ve müşteri yokluğu ile sürdürüyor.

Pandemi ile birlikte gelen parça fiyatlarında ki artış müşteriler kadar esnafları da mağdur ediyor. Korona virüs etkisi ile daralan alanlarda sanayi sitesindeki yoğunluk düşerken esnaf, insanların araçlarına yeni parça almak yerine tamir ettirmeye getirdiğini belirtiyor. Pandemi süreci ile birlikte işlerinde beklenen oranda düşüş olduğunu ifade eden Hasan Bulut, “Pandemi öncesinde işler güzeldi. Pandemi ile birlikte işlerimizde yüzde 70 oranında düşüş oldu” dedi.

Sanayi sitesinde kaporta ve boya işleri yapan aldığı malzemelere sürekli zam geldiğini belirten Hüseyin Çiğal ise, "Pandemi öncesinde işlerimiz iyiydi. Sonrasında ise düşüş oldu. Fiyatlar yükseldi. Aldığımız malzemelere ciddi oranlarda zam geldi. Daha uygun fiyatlara anlaşma yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Esnafın ve vatandaşın pandemi nedeniyle zor durumda olduğunu anlatan ve her sabah müşterisini bekleyen Murat Kılınç, pandemi öncesi ve sonrası üzerine yaptığı değerlendirmede, işlerinin her sektörde düşüş gösterdiğini sadece kendilerinin değil vatandaşında sıkıntı içerisinde olduğunu belirtti.

Kırşehir sanayi sitesinde oto elektrik işlerine bakan Erol Çalışır da, pandeminin gelmesi ve esnafı zora sokan durumun parça fiyatları olduğunu ifade ederek, "Müşterimize malzeme al derken ben esnaf olarak utanıyorum. Bu durumun önüne geçilmesi devlet büyüklerimizin bilebileceği bir iş. Pandemi öncesinde normal seyreden durumumuz düşüş gösterdi. Dolar ve Euronun artışı malzeme fiyatlarına yansıdı. Bir akü en kötü 400500 lira arasında" ifadelerini kullandı.

Pandemi ile fiyatlar arasında bağlantı kurmayan ama ülkemiz üzerindeki baskının dövizi ve piyasayı etkilediğini anlatan Mustafa Ünverdi, “Türkiye ciddi olaylar karşısında mücadele ediyor. Ülkemiz doğru ve kararlı politika izliyor. Bizlerde belli bir süre bu sancıyı çekeceğiz. Pandemi koruma yöntemleri ile bir şekilde aşılacak" diye konuştu.

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