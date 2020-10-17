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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İŞ-KUR mesleki eğitim kurslarını tanıttı

İHA

İŞ-KUR mesleki eğitim kurslarını tanıttı

– İŞKUR Kırşehir İl Müdürlüğü tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında mesleki eğitim kursları hakkında bilgilendirme yaptı.
İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya tarafından yapılan bilgilendirmede İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları, Toplum Yararına Çalışma Programları hakkında bilgi verildi. Kırşehir Valiliğinde düzenlenen toplantı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Kaman İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Kaman İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı, Hasta Bakımı Yaşlı Bakımı Dallarının açılması oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda ayrıca, il düzeyinde mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespiti, istihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

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