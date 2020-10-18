Çiçekdağı ilçe belediyesinde toplu açılış töreni

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçe Belediyesi tarafından Çiçekdağı Çamlık Restaurant, Bulamaçlı kaplıcası ve Kütüphane düzenlenen açılış programı ile vatandaşların hizmetine açıldı.

Açılış törenine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam ve partililer katıldı.



Açılış öncesinde kaplıca ile ilgili bilgiler aktaran ilçe belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, İlçenin en önemli değeri dinilebilecek şifa kaynağı Bulamaçlı Kaplıcası ve otellerin bulunduğu kısımlarda restorasyon ve yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlandığını söyledi.

İlçeye kazanımların devam edeceğini aktaran başkan Hakanoğlu, "Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ortak projemiz olan Çiçekdağı İlçe Halk Kütüphanesini İlçemize kazandırdık. Artık gençler rahatça bilgi alabileceği, ders çalışabileceği ve bir çok kaynaktan faydalanabileceği Kütüphanemizi hizmete açmış olduk.

İlçede yapımına kısa süre içerisinde başlanacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi ilçemize yapacağımız önemli projelerden birisi sözleşmesini yüklenici firma ile imzalandı. Çalışmalar ise 10 gün içerisinde başlayacak"dedi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın Çiçekdağı’na kazandırılan ve devam eden projelerin ilçe halkına hayırlı uğuru olmasını dileyerek, çalışmalarından dolayı Başkan Hasan Hakanoğlu’na teşekkür ettiği program proje alanları ve halka kazandırılan hizmet alanlarının gezilmesi ile son buldu.

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