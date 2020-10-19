Kırşehir'de, hafta sonu meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı

Kırşehir'de, hafta sonu meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaşamını yitirdi 10 kişi ise yaralandı.

Akpınar İlçesine bağlı Büyükabdiuşağı ile Küçükabdiuşağı köyü arasında meydana gelen traktör kazasında Kamber Akbulut (75) yaralı kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AnkaraKayseri kara yolunda iki ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kaza da ise 3 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mucur ve Kaman ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen kazalarda ise 7 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu kazalarla ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.