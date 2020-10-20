Kadın Girişimciler, Rektör Karakaya’yı ziyaret etti

– Kırşehir’de, Kadın Girişimciler, KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya’yı ziyaret etti.

Rektör Vatan Karakaya’yı, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Hatice Kangal ve İcra Komitesi Üyeleri ziyaret etti.

Üyelerine mesleki ve kişisel gelişim konusunda destekler vererek niteliğini artıran ve çağdaş yönetim sistemlerini içselleştiren bir kurum olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Hatice Kangal, üniversitenin de kadına ve kadın girişimcilere destek veren çalışmalar yapmasından duydukları mutluluğu anlattı.

Toplantı da şehir için ekonomik, kültürel, sosyal ve teknolojik anlamda fayda sağlamak adına sürekli çalıştıklarını ve bu konuda projeler ürettiklerini anlatan Rektör Karakaya ise kadınların sosyal hayat içerisindeki rollerini önemsediklerini ve üniversitemizde de kadın yöneticilerle çalışmaktan memnun olduklarını belirtti.

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