Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) KIRŞEHİR'de, polis operasyonunda, 17,3 litre ev yapımı alkol ve 117,5 litre etil alkol ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki satışı yapılan iş yeri ve evlere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 8 ev ve 5 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 17,3 litre ev yapımı alkol, 117,5 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 87 kit, 3 litre anason yağı, 61 kaçak cinsel içerikli ürün ve 55 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR
2020-10-20 16:37:19
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