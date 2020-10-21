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Belediye Başkanı Ekicioğlu, saha personeli ile büro personeli arasında maaş farkı önerdi Belediye ile yetkili sendika arasında görüşmeler sürdürülüyor

İHA

Belediye Başkanı Ekicioğlu, saha personeli ile büro personeli arasında maaş farkı önerdi Belediye ile yetkili sendika arasında görüşmeler sürdürülüyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeli ile yaptığı istişare toplantısında sahada çalışan personelle büro personeli arasında maaş farkı önerinde bulundu.
Belediye ile yetkili sendika Genel İş arasında oluşturulması gerekli maaş farkı ve kimleri kapsayacağı ile ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeli ile toplantı yapan ve sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Personelimiz, arkasında ve yanında olduğumuzu bilmeli. Özellikle su, kanal, temizlik, park bahçeler personeli zor görevlerde bulunuyor. Özellikle sizler gece yarıları su patlağı, kanal tıkanması gibi sorunlarla uğraşıyorsunuz" dedi.
"Büro Personeli ile saha personeli arasında ayrımcılığı kimse kusura bakmasın ama yapacağız" diyen Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Çalışanla çalışmayanı ayıracağız. Sendikaya önerimiz de bu, daha önce büroda oturanla su ve kanalizasyonda çalışan aynı görülüyordu. Sizler gece olan her olayda kalkıp gidiyorsunuz. Emeğinizin karşılığını vermek zorundayız" diye konuştu.

Siyasi rakiplerimiz 3 ay maaş öder kaçar demişti
Personele şeffaf açıklamalarda bulunan ve düzeni değiştireceklerini anlatan Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Belediyeyi düzelttik düzeltme çalışmalarımızda devam ediyor. Bu durumun hepiniz farkındasınız. Bize siyasi rakiplerimiz; '3 ay maaş öder sonra atar kaçar dediler. Demekki bütçeyi biliyorlarmış' biz ona rağmen bu duruma getirdik belediyeyi. Bize bu duruma nasıl geldiniz diye soruyorlar oda meslek sırrı. Bu sır ise işi, parayı ve personeli yönetmekten kaynaklı. Sağolsun personelimizde bizleri destekliyor. Bu sürece gelene kadar eksiklerimiz olmadı mı, elbette oldu. Sorunlardan sorun üretmedik. Yıllardır asgari ücretle çalışanlar var. Birden bire maaşları 2'ye katlayalım dersek belediyeyi batırırız."
Yetkili Sendika Temsilcisi görüşmelerden saha personeline ilişkin olumlu sonuçlar çıkması gerektiğini belirttiğini açıkladı. Sendika Yetkilisi Serdar Karamusaoğlu, "Sahada olan personelle ilgili zaten büyük bir sıkıntı vardı. Başkanımız bize bu konuda daha çok yardımcı oldu. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Uyumlu bir süreç devam ediyor. En kısa zamanda süreci çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

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