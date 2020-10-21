Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir İl Özel İdaresi, Mucur ilçesinin 6 köyünde 13 kilometrelik yol yapımı işini tamamladığını duyurdu.

İl Özel İdaresi 2020 yılı çalışma programında yer alan Mucur ilçesi SusuzPalanğıç, SusuzYeniköy, KarakuyuRışvan ve Aydoğmuş Köy içi yol yapım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

İl Özel İdaresi 2020 yılı asfalt ve yol yapım çalışmalarını, planlanan programlar çerçevesinde sürdürüyor. Yol yapım çalışmaları hakkında açıklama yapan Genel Sekreter Kurtuluş Yılmaz, “ Yol yapım çalışmalarımızı planladığımız programlar dahilinde gerçekleştiriyoruz. Amacımız köylerimizde bulunan yol konforlarını artırmak ve vatandaşlarımızın güvenilir ulaşım ihtiyaçlarını gidermektir"dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.