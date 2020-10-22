Kırşehir Jandarmadan Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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– Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Tarihi Eser Kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Değirmenkaşı Köyü sınırlarında yapılan operasyonda birlikte (2) Adet Dedektör, (1) Adet Çapa, (1) Adet Levye ve (1) Adet Kurusıkı Tabanca ile 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmenkaşı köyü sınırları içerisinde bulunan Tekeli höyüğünde yapılan ihbarla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Ö.E ve İ.P isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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