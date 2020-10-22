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FETÖ üyelerinin askeri okuldaki şifreleri ‘Tek tip kıyafet, eller dizde, hatırlamıyorum yerine anımsamıyorum’ FETÖ askeri okul yapılanması şifresi Kırşehir’de çözüldü

İHA

FETÖ üyelerinin askeri okuldaki şifreleri ‘Tek tip kıyafet, eller dizde, hatırlamıyorum yerine anımsamıyorum’ FETÖ askeri okul yapılanması şifresi Kırşehir’de çözüldü

Kırşehir merkezli FETÖ yapılanması "periyodik ve ardışık arama" operasyonunda yakalanan aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 1’i tutuklu 3 sanık Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Etkin Pişmanlık Hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen tutuksuz yargılanan sanık M.M., askeri okullar sınavlarında FETÖ yapılanması şifresini anlattı.
M.M., savunmasında mahkeme heyetine sınavlar öncesi örgütün prova yaptığını ve sınava girecek öğrencilerden ‘Tek tip kıyafet giymelerini, ellerini dizlerinde bulundurmalarını ve bilemedikleri sorular karşısında hatırlamıyorum yerine anımsamıyorum’ demelerini istediklerini söyledi.

Playstation oynayalım mı?
Tutuksuz yargılanan sanık M.M., 20122013 Yılları arasında kapatılan Serhat Dershanesi öğretmeni vasıtası ile örgütün abileri ile tanıştığını ve cemaat evine nasıl davet edildiğini şöyle anlattı;
Dershane öğretmeni vasıtası ile cemaat evine davet edildim. Sınavlar kazanıldıktan sonra yüzde 10 oranında maaş kesintisi talep edildi. Örgüt evinde kitap okuyup sohbet ediyorduk. Bize askeri okullarda kimliklerinizi gizli tutun, alttan almayın ama üstte de olmayın deniliyordu. Örgüt evi buluşmaları öncesinde bana bir gün önce playstation oynayalım şeklinde mesaj geliyordu” dedi.

İçerisinde hat olan telefonla irtibat sağladılar
Mahkemede sınavı 2. Girişinden sonra kazanan E.Ü., adlı kişi ise kendi çabaları ile girdiği ilk sınavda kaybettiğini sınavı kazanan bir arkadaşı ile 2012 yılında temas kurduktan sonra örgüt evi ile de bağlantıya geçerek sınavı da kazandığını belirtti. E.Ü., okulu kazandıktan sonra kendini yapılanmaya sürükleyen kişinin içerisinde hat olan cep telefonu ile geldiğini ve irtibat kurmak istediğini beyan etti.

Önemli kişilerin adlarını kod isim olarak kullandılar
2012 yılında dershaneye giden sonrasında ise FETÖ yapılanması ile tanıştığını belirten sanık M.G., Örgüt evlerinde abilerin önemli kişilerin isimlerini kod isim olarak kullandıklarını ve tanışmadan sonra bu yolla irtibat sağladıklarını belirtti.
Askeri okul sınavlarına gitmeden 3 örgüt evi değiştirdiğini de anlatan M.G., “İlk girdiğim sınav olan KKK sınavını kaybettim abiler ise itiraz etmemi söyledi. Bizlerden evlilik üzerine yaptığımız sohbetlerde ise kendilerinin belirlediği kadınlarla evlenmemiz istendi. Yapılanmadan kaçmak için askeri okula girdikten sonra hat değişimi yaptım. Yapılanmayı okula girmek için basamak olarak kullandım” itirafında bulundu.
Sanıkların mevcut durumlarının durumunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 19 Kasım tarihine erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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