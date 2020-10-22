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Ahilik Sempozyumu KAEÜ’si ev sahipliğinde başladı

İHA

Ahilik Sempozyumu KAEÜ’si ev sahipliğinde başladı

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından 6.’sı düzenlenen Ahilik Sempozyumu başladı.
Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda gerçekleşen programa, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları ile akademik ve idari personel katıldı.
Bu yılki teması “Ahiliğin Günümüze Yansımaları” olan sempozyum, üniversitenin uzaktan eğitim programı Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) üzerinden gerçekleştirildi ve youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, şimdiye kadar düzenledikleri Ahilik Sempozyumları hakkında kısaca bilgi verdi.
2017 yılında Ahilik Sempozyumlarını başlattıklarını ve çok sayıda katılımcı ile önemli veriler topladıklarını belirten Gökbel, şimdiye kadar düzenlenen sempozyumlarda elde edilen bilgi ve verilerle dört bin sayfalık kitaplar oluşturulduğunu söyledi.
‘Ahilik, Sadece Esnaf Hareketi Değil İnsan Yetiştirme Modelidir’ diyen KAEÜ’si Rektörü Prof Dr Vatan Karakaya, Ahilik kültürünün bir değer olduğunu vurgulayarak hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Karakaya, Ahiliğin çok kıymetli bir değer olmasından dolayı bu değerin tarihi delillerini ortaya çıkarmak istediklerini anlattı.
Ahiliğin sadece esnaf hareketi olmadığını ifade eden Rektör Karakaya, açıklamasında; “Ahilik sadece esnaf hareketi değil bir insan yetiştirme modelidir. Günü kurtarmaya odaklanmaktan ziyade ülkeyi istikbale hazırlamak gerekiyor. Bireysel gayretlerimizle kendi çerçevemizin belki istikbalini ekonomik olarak sağlarız fakat ruhlarındaki yangınlarına çare bulamadığımız takdirde bu mutlaka toplumun bir yerini yakacaktır. Ahiliğe de buna bir derman olur mu diye başladık çünkü tarihi vesikalar bunun böyle olduğunu gösteriyordu” dedi.

Sempozyumun ilk bölümü, “Ticaret Ahlakı ve Ahilik” konusunun işlenmesiyle devam etti.

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