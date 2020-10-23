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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PTT A.Ş 180’inci Yaşını kutluyor

İHA

PTT A.Ş 180’inci Yaşını kutluyor

Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT A.Ş, 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Kırşehir’de, yapılan kuruluş yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 180. Müşteriye PTT Baş Müdürlüğü tarafından hediye takdimi yapıldı.
İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımları, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdüren PTT, Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, eticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyor.
Kırşehir PTT Baş Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Tüketicinin daima yanında olan gücünü tüketicimizden alan bir yaklaşımla, 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktamız sayesinde “gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak” ilkesini Türkiye’nin her köşesinde hayata geçiriyoruz”denildi.
Kırşehir’de 180. Müşteri olan Günay Duran Kırşehir PTT tarafından çeşitli şekillerde ödüllendirilerek PTT’nin çalışma süreçleri anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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