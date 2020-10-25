Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu

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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesinde Bora Yoldemir (45), balık tutmak için 2 arkadaşıyla birlikte gittiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti.

Akpınar ilçesinde yaşayan Boray Yoldemir dün gece saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Karaova Baraj Gölü'ne gitti. Gece yarısı balık tutan arkadaşlar, sabah Bora Yoldemir'in yanlarında olmadığını fark ederek durumu jandarma ve UMKE ekiplerine bildirdi. Ekiplerin barajda yaptığı aramada, Yoldemir'in cansız bedeni bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-10-25 15:12:31



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