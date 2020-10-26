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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Yerköy İlçe Teşkilatı'ndan Arazay'a ziyaret

İHA

MHP Yerköy İlçe Teşkilatı'ndan Arazay'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerköy İlçe Teşkilatı üyeleri, Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay'ı ziyaret etti.
Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay, MHP ilçe teşkilatına hayırlı olsun temennisini yenilerken, görevine yeniden seçilen ilçe yönetimini de tebrik ederek yaptıkları turşu üretimleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Arazay, birlikte istişare kültürüne dayanarak yol alacaklarını belirtti. 'Birlik ve beraberlik içinde, bu kutlu davaya sahip çıkıyoruz' diyen Arazay, "Bizlere destek sunan Yerköy teşkilatımıza teşekkür ederim. Elimizdeki imkanlarımızla birlikte halkımıza gerekli hizmeti istişare yoluyla birlikte sunacağız. Bizlerin amacı görevimizi en iyi şekilde yapmaktır" dedi.
Ziyaret, istişare toplantısının ardından hatıra fotoğrafını çekilmesi ile son buldu.

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