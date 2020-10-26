Kırşehir Valisi Akın, "Peygamber efendimizi daha iyi anlamaya çalışmalıyız"

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verdi.
Ziyarette etkinlikler kapsamında bilgiler alan Vali Akın, "Peygamber Efendimizin doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı Mevlidi Nebi Haftası’nda Peygamberimizi daha iyi anlamaya, daha iyi anlatmaya ve yaşantısını kendimize örnek almaya çalışmalıyız" dedi.
Ziyaret, İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın bu yıl “Peygamberimiz ve Çocuk” temasıyla kutlanacak olan Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri ile ilgili Valiye bilgiler vermesiyle sona erdi.
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