Freni boşalan kamyon altında kalarak yaşamını yitirdi

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Kırşehir'de freni boşalan kamyonetin altında kalan işçi öldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sarıuşağı Mahallesi'nde su deposu inşaatında meydana gelen olayda işçi N.D., freni boşalan kamyonetin altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri; N.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından N.D.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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