Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

İHA

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kırşehir'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Cacabey Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan törenler, Valilik binası önünde Vali İbrahim Akın’ın tebrikleri kabulü ile başladı. Valilik önünde, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanarak düzenlenen Cumhuriyetin 97. Yıldönümü kutlama törenine Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ve MHP Kırşehir Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daire müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Akın, Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Vali Akın, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun 97. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vali İbrahim Akın, “Mondros Ateşkes Antlaşması ile kutsal vatan topraklarımız düşmanlarca işgal edilmiş, ordularımız dağıtılmış, silahları toplatılmış, milletimiz çaresiz bırakılarak tarih sahnesinden silinmek istenmiştir. Bu toprakların sahipleri olarak bizler, ülkemizin hedefleri doğrultusunda yarının daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh Türkiye'sini elbirliğiyle inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun içte ve dışta ülkemizi bölmek ve milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Nitekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına, milletçe 2023 hedeflerimize ulaşmış, birlik ve beraberliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olarak gireceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.
Etkinlik, araç konvoyu geçişi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını ...
KGK'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER KGK'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Otomobil elektrik direklerine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direklerine çarptı: 1 yaralı
Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Belediye personeli kliple Cumhuriyeti anlattı
YEREL HABERLER Belediye personeli kliple Cumhuriyeti anlattı
Belediye Başkanı Ekicioğlu, personeli ile istişare toplantılarında bulunuyor
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ekicioğlu, personeli ile istişare ...
Şehitler, ailelerinin anlatımları ile yaşatılıyor Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, 193 şehit ailesi ile belgesel çekiyor Dernek Başkanı Kılıçaslan: “Ailelerinin anlatımları ile şehitlerin hatıralarını yaşatacağız”
YEREL HABERLER Şehitler, ailelerinin anlatımları ile ...
Kırşehir Memur-Sen Temsilcisi Yavuz: "Biz, elbette inanç ve değerlerimizi koruyacağız"
YEREL HABERLER Kırşehir Memur-Sen Temsilcisi Yavuz: "Biz, elbette ...
Freni boşalan kamyon altında kalarak yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon altında kalarak yaşamını yitirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X