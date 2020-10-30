FETÖ sanığı eski astsubay ve askeri okul öğrencisine hapis cezası

Kırşehir'de FETÖ/PDY duruşmasında eski astsubay ve askeri okul öğrencisine hapis cezası verildi.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu eski astsubay S.Y, KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen tutuksuz S.Ü. ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan S.Y. ve S.Ü., beraatlarına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu eski astsubay S.Y.'ye 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, etkin pişmanlıktan yararlanan S.Ü.'ye ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.