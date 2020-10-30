Battal Çelik: "Taraftarımız sabırla beklesin, güzel günlere sabırla ulaşacağız"

Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik, taraftarın sabırla beklemesi sonrasında güzel günlere ulaşılacağını söyledi.

Kırklarelispor maçı sonrasında açıklamada bulunan sözcü Çelik, "3 puan almayı çok arzulamıştık. Takımımız güzel oyunu ile puanı hak etti. Takım, oturdukça güzel futbolla birlikte ligin başarılı takımlarından birisi olacak ve taraftarına da seyir keyfini en iyi şekilde yaşatacak" dedi.

Takımda koronavirüs ve uyum sürecinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Çelik, "Yeni bir takım olmamız ve uyum süreci ile bütün süreçlerin üstesinden geleceğiz. Hırslı bir takım oluşturarak kontrollü şekilde ligi en iyi seviyede tamamlama hedefindeyiz. Taraftarımızdan da destek bekliyoruz. Özellikle sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara biraz daha dikkat edilmesini rica ediyoruz. Galibiyeti oyuncularımız da istiyor. Bu takımdan kimse ümidini yitirmesin oyuncularımız gerçekten kaliteli oyuncular" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.