Aracın üzerinde unutarak yolda düşürdüğü para dolu çantayı güvenlik buldu



Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR (DHA)KIRŞEHİR'de iş insanı A.K., konakladığı otelin otoparkındaki aracına bineceği sırada otomobilin üzerine koyduğu içerisinde yaklaşık 3 bin dolar, 2 bin TL ve ziynet eşyası bulunan çantayı unutarak yola çıktı. Aracın hareket etmesiyle yere düşen çanta gece saatlerinde otelin güvenlik görevlisi tarafından bulunup, sahibine teslim edildi. Çantayı bulan güvenlik görevlisi Veli Ekici, "5 senedir burada çalışıyorum ben insanlık vazifemi yaptım" dedi.

Olay, 23 Ekim'de meydana geldi. İş insanı A.K., akşam saatlerinde konakladığı otelden ayrılarak, park halindeki otomobilin yanına gitti. A.K. bu sırada otomobilin kapısını açmak için elindeki 3 bin dolar, 2 bin TL ve ziynet eşyası bulunan çantayı aracın üzerine koydu. Daha sonra kapıyı açan A.K., çantayı unutup, aracına binerek, hareket etti. Yaklaşık 300 metre sonra otomobilin üzerindeki çanta, otel girişinde düştü. Gece saatlerinde otel bahçesinde dolaşan otelin özel güvenlik görevlisi Veli Ekici (43), yerde çanta olduğunu fark etti. Çanta içerisinde para olduğunu gören Ekici, durumu otel müdürü Haydar Zengin'e bildirdi. Otelin güvenlik kamerasının incelenmesiyle çantayı A.K.'nın düşürdüğü belirlendi. Bunun üzerine telefonla aranıp, bilgi verilen A.K., otele gelerek, çantayı teslim aldı.

'BEN İNSANLIK VAZİFEMİ YAPTIM'

Otel Müdürü Haydar Zengin, duyarlı davranışından dolayı güvenlik görevlisi Veli Ekici'ye bir maaş ikramiye verdiklerini söyleyerek, "Veli Bey'e bu ahlaklı davranışından dolayı teşekkür ederim. Ahiliğin başkenti Kırşehir'de böyle bir olayın yaşanması bizi çok mutlu etti. Kendisine de bir maaş ikramiye hediye ediyoruz. İyi ki bizimle çalışıyor" dedi.

Veli Ekici ise "Rutin kontrollerde çantayı gördüm. İçini açtım, baktım içerisinde para ve değerli eşya vardı. Doğrudan müdürüme getirdim. Müdürüm de tutanağını tuttu sahibini de güvenlik kamerasından tespit ettik. 5 senedir burada çalışıyorum ben insanlık vazifemi yaptım" diye konuştu. Öte yandan A.K.'nın da Veli Ekici'ye bir maaş ikramiye vereceği öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-11-01 17:16:50



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