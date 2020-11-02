Kırşehir'de, 15 DEAŞ şüphelisinden 5'i tutuklandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde farklı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda DEAŞ Terör Örgütü şüphelisi 10’u Irak uyruklu 5’i Türkmen 15 kişi gözaltına alınmıştı. Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.A.H.A, S.I.M.A, F.M.Y.H.A, H.M.Y.A, H.A.M.M'i tutuklanarak Kırşehir ETipi ceza evine gönderildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

İkametlerinde dijital ve örgütsel materyallerle yakalanan şüpheliler, emniyette alınan ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.