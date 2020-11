Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Personelin özlük hakları genişletilecek"

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yaptığı 'işçi yönetim' buluşması toplantısında personelin özlük haklarında genişletilme yapılacağını söyledi.

Ekicioğlu, "Sahada çalışan personelimizle büro personeli arasında iyileştirme yapacağız. Yetkili sendika ile görüşmelerimiz sürdürülüyor. Elbette kazanımlar olacak ama eldeki bütçe ile birlikte sizlerin çalışma şartlarının farkındayız bu nedenle de görüşmelerimizi başlattık" dedi.



Başkan Yardımcılarının da katıldığı toplantı personelin öneri ve çalışma şartlarının anlatımlarıyla sürdürüldü. Belediye Başkanı Ekicioğlu, toplantı öncesinde Destek Hizmetleri binasını gezerek personelinin çalışma alanını yerinde inceledi ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.



Yetkili sendika ile anlaşma aşamasına geldiklerini belirten Ekicioğlu, belediyede her personelinde kendi görev yerinde istihdam edileceğini açıkladı. Ekicioğlu, açıklamasında, "Personel birimimizle görüşmelerimiz sonucunda her personelimizin kendi görev yerinde istihdam edilme çabalarımızı sürdürüyoruz. Herkes kendi görevini doğru yaparsa ülkesine ve şehrine de en iyi hizmeti sağlamış olur. İşimiz işini yapmayan personel değil işini doğru yapan personel. Her birimde görevli arkadaşımız elbette hakkını alacak fakat saha da çalışma gösteren personelimizi de asgari ücret girdabından kurtaracağız" diye konuştu.

Toplantı, personelin görüş ve önerilerinin iletilmesinin ardından çekilen istişare fotoğrafı ile son buldu.

