Kırşehir Jandarma Komutanlığından tarihi eser operasyonu

– Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser operasyonu yapıldı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda M.İ., adlı kişinin üzerinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.
Jandarmanın yaptığı aramada; M.İ.,’nin üzerinden 2 adet büyü hitabesi, 2 adet heykel, 2 adet mühür, 1 adet yüzük, 6 adet sikke, 1 adet kandil ve 2 adet obje olmak üzere toplam 16 adet tarihi eser ele geçirildi.
M.İ., ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.