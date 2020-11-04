Sahte içki üreten iki kişi yakalandı

– Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karıncalı köyünde sahte içki operasyonu yaptı.
Köyde ihbarla yapılan operasyonda F.M. ve Ö.M. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda cam şişeler içerisinde 112 Litre Rakı, 42 Litre Viski ve 234 Litre Şarap ele geçirildi.
Jandarmanın yaptığı operasyonlarda 5 Kilogramda Anason maddesi ele geçirilmiştir. 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra adli merciler sevk edildi.
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