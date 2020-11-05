Kırşehir Belediyespor basın sözcüsü Çelik, "Evimizde oynanan tüm maçlardan galip çıkmamız gerekiyor"

Kırşehir Belediyespor takımı basın sözcüsü Battal Çelik, Ahi Stadında geçtiğimiz hafta kazanılan Van Spor, maçı sonrası yaptığı açıklamada, Kırşehir Belediyespor'un evinde oynanan tüm maçlardan galip çıkması gerektiğini söyledi.

Çelik, "Lig uzun soluklu bir maraton, oyuna iyi başlamak ve moralli olabilmek önemli. Galibiyetler, mağlubiyetler ve beraberlikler de yaşayacağız. Ancak bu süreçte galibiyet sayımız ne kadar fazla olur ise üst sıralardaki yerimiz o derece kıymetli olacaktır" dedi.

Takımın deplasmanda ki maçlarda da evindeki maçlardaki gibi özverili olmasının önemine işaret eden Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Takımımız her geçen gün daha iyi oluyor. Uyum süreci yaşayan oyuncularımız var onlarında tam anlamıyla takıma adapte olmasının ardından bu takım çok daha iyi oyun oynayıp galibiyetler kazanacak ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştıracaktır."

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