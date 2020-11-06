Ters şeride girdi, kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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– Kırşehir’de ters şeride girdiği ileri sürülen otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, OrtaköyAksaray yolu üzerinde meydana geldi. Kırşehir istikametinden Aksaray istikametine giden H.A. yönetimindeki O3 AFC 785 plakalı otomobil ters şeride girince karşı yönden gelen M.A., yönetimindeki 40 BC 498 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücülerinin yaralandığı kaza da polis, yolu bir süre trafiğe kapattıktan sonra kontrollü açtı. Yaralılar, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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