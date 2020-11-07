Kırşehir'de jandarmadan sahte içki operasyonu 2 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonu 2 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından kentte eş zamanlı olarak iki iş yerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, 53 şişe viski, 2 şişe votka, 4 kilogram kıyılmış tütün, 6 paket nargile tütünü ve 2 bin 450 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca, 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli de gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.