Kırşehir'de jandarmadan sahte içki operasyonu 2 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonu 2 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından kentte eş zamanlı olarak iki iş yerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, 53 şişe viski, 2 şişe votka, 4 kilogram kıyılmış tütün, 6 paket nargile tütünü ve 2 bin 450 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.