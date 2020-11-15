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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeteciler Kahraman ve Demirbaş AK Parti aday adayı

İHA

Gazeteciler Kahraman ve Demirbaş AK Parti aday adayı

Kırşehir AK Parti Teşkilatında mevcut il başkanı Muzaffer Aslan'ın kongre süreci ile birlikte aday olmayacağını açıklaması sonrası parti teşkilatlarına adaylık için başvurularda hız kazandı.
Kırşehir'li gazeteciler Aydın Kahraman ve Alpaslan Demirbaş'ta AK Parti'ye sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla aday olduklarını belirtti.
Kırşehir Çınar Gazetesi sahibi ve kurucu Gençlik Kolları Başkanı Aydın Kahraman, 2002 yılında Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden yönetici eğitim sertifikasını aldı. 1998 yılında Milli Gençlik Vakfı Kırşehir Teşkilat Başkanlığı, 19992000 yıllarında Milli Gençlik Vakfı Kırşehir İl Başkanlığı, 20022005 yıllarında Ak Parti Kurucu Gençlik Kolları Kırşehir İl Başkanlığı, 20052009 yıllarında Kırşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliği ve Danışmanlığı, 20062009 yıllarında Ak Parti Kırşehir İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 20042009 yıllarında Kırşehir Hizmet İş Sendikası İl Başkanlığı, 20052009 yıllarında Kırşehir Hakİş Sendikası İl Başkanlığı, 2012 yılında Kırşehir İmam Hatip Lisesi Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2014 yılında ise Kırşehir’de AK Parti’den Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Kırşehir Ensar Vakfı kurucusu ve başkan yardımcısı Kahraman, yaklaşık 16 yıldır da gazetecilik mesleğini çağdaş bir yaklaşımla sürdürüyor.

Öte yandan AK Partiye aday olduğunu açıklayan Alpaslan Demirbaş ise 27. dönem milletvekilliği için de adaylık başvurusu yapmıştı. AK Partiden il başkanlığı için aday olduğunu duyuran Demirbaş, "Başkaları gibi partinin posasını çıkarıp gitmek yerine, vatandaşlarımızın sıkıntısına çare olmak, üst perdede dile getirmek için aday olmayı seçtim. ' Dava Dava ' deyip aday gösterilmeyince türbanı çıkaran, sakalını kesenlerden değil; millet, yoklukla imtihan olurken lüks lokantalarda resim paylaşan güya dava adamları gibi değil, milletin sorunlarıyla hemhal olmak, erkenden kalkıp esnafın derdini dinleyip genel merkeze, üst mevkilere ulaştırmak için aday oldum"dedi.

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