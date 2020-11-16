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AK Parti kurulurken "Başkan Tayyip Erdoğan gibi hapse atılacaksın" tehditlerine boyun eğmeyen Aydın Kahraman aday adayı oldu

İHA

AK Parti kurulurken "Başkan Tayyip Erdoğan gibi hapse atılacaksın" tehditlerine boyun eğmeyen Aydın Kahraman aday adayı oldu

AK Parti kurulurken "Başkan Tayyip Erdoğan gibi hapse atılacaksın" tehditlerine boyun eğmeyen Aydın Kahraman aday adayı oldu.
Aydın Kahraman, "Bizim davamız ile milletimize hizmet arasında aracı olarak siyaseten en büyük değerimiz Ak Partidir. Allah’a şükürler olsun ki bu büyük değerimiz 19 yıldır bu millete hizmet etmektedir ve etmeye de devam edecektir" dedi. Kutlu bir dava ve çetin bir yola çıktıklarını anlatan Kahraman, "AK Partimiz, bu 19 yılda Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük işlerine imza atarken yeni bir Türkiye yolunda büyük adımlar atmaya devam etmektedir. Tek vazifesi halka ve Hakk’a hizmet olan Ak Partimiz dünyaya ve dünya mazlumlarına bir umut olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin büyük hedeflerine ulaştıracak olan da Ak Parti’den başkası olmayacaktır. Ak Parti bugünlere gelirken başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere teşkilatlarımız büyük emekler vermiştir. 2001 yılında Ak Partimiz kurulurken çekilen çileler şimdi milletimize merhem olmaktadır.Ak Partimizin en önemli özelliklerinden biri de değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarıyor olmasıdır. Partimize bugüne kadar birçok arkadaşımız çeşitli makamlarda hizmet etme imkânlarına ulaştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzde AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı süreci vardır. Ak Parti kurulurken, kurucu teşkilatlarımız gerçekten çok çileler çektiler. Kısıtlı imkanlar, itilerek kakılarak, “Hepiniz Başkanınız Tayyip Erdoğan gibi hapse atılacaksınız” tehditlerine rağmen bu davaya baş koydular. Bütün zorlu süreçlerin ve yıldırma politikalarının üstesinden gelerek davasından asla vazgeçmeyen tüm arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Ak Partimiz kurulurken, şahsıma Cumhurbaşkanımız ve Kurucumuz Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen kurucu gençlik kolları başkanlığı zamanındaki aşkımız, sevgimiz, gücümüz nasılsa bugün de aynı aşkla, aynı sevgi ile aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Bu değişim bir bayrak değişimidir. Bir adım öne taşıma gayretidir. Kırşehir’in sorunlarını biliyorum. Sorunların çözümlerini de biliyorum. Ekibim ile değerlendirme yaptım ve bu şerefli davaya hizmet etmek, sahip çıkmak, birliğimiz ve beraberliğimiz için davaya gönül vermiş kardeşiniz olarak il başkanlığı görevine talibim. Bu davada vefasızlık yoktur, bu davada yalan yoktur, bu davada ihanet yoktur, bu dava da adam satmak yoktur. Bu davada birlik vardır, bu davada beraberlik vardır, bu davada dostluk vardır, bu davada vefa vardır. Bu davaya sahip çıkacak bizim gibi milyonlarca genç vardır. Ak Partimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşarken il başkanlığı sürecinin Kırşehirimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Aydın Kahraman kimdir?"
1976'da Kırşehir'de doğdu. İlkokulu Dulkadirli Kartalkaya İlköğretim Okulu'nda, Lise eğitimini Kırşehir İmamHatip Lisesi'nde tamamladı. Genç yaşta birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan Aydın Kahraman; 2002 yılında Genel Başkan ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat elinden Yönetici Eğitim Sertifikasını aldı.?1997 yılında Milli Gençlik Vakfı Kırşehir Teşkilat Başkanlığı, 19992000 yıllarında Milli Gençlik Vakfı Kırşehir İl Başkanlığı, 20022005 yıllarında Ak Parti Kurucu Gençlik Kolları Kırşehir İl Başkanlığı, 20042006 yıllarında Kırşehir Belediyespor Başkanlığı,20052009 yıllarında Kırşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliği ve Danışmanlığı, 20062009 yıllarında Ak Parti Kırşehir İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 20042009 yıllarında Kırşehir Hizmet İş Sendikası İl Başkanlığı, 20052009 yıllarında Kırşehir Hakİş Sendikası İl Başkanlığı, 2012 yılında Kırşehir İmam Hatip Lisesi Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2014 yılında ise Kırşehir’de AK Parti’den Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.?Kırşehir Ensar Vakfı kurucusu ve başkan yardımcısı olan Kahraman, AK Parti 1. Dönem Siyaset Akademisi'ne katılarak mezun olmuştur. Aydın Kahraman, Kırşehir'de faaliyet gösteren Kırşehir Çınar Gazetesi Kurucusu olarak, kendi kurduğu şirkete yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. 2005 yılından bu yana aktif gazetecilik mesleğini sürdüren Aydın Kahraman, AraştırmacıGazeteci unvanıyla yerel ve bölgesel gazetelerde gündeme dair yazılar yazıp, kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.

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