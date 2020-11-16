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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ataması yapılmayan EKPSS Türkiye 1.’si yardım bekliyor

İHA

Ataması yapılmayan EKPSS Türkiye 1.’si yardım bekliyor

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavında (EKPSS) kendi alanında Türkiye 1.’si olan engelli Kağan Bıyık yardım bekliyor.
2018 yılında düzenlenen EKPSS’de kendi alanında Türkiye 1.’si olan bedensel engelli Kağan Bıyık ataması yapılmadığı için atama sisteminin değiştirilmesini istiyor. Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Bıyık, 2018 yılında girdiği EKPSS’de Bahçe Bitkileri alanında Türkiye 1.’si oldu. O dönemden sonra birçok kez iş başvurusunda bulunan Bıyık, iş alımlarında İŞKUR’un ikametgah şartına takıldığını dile getirerek bu durumun düzeltilmesini talep etti. Yaklaşık 15 yıldır özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim aldığını söyleyen Bıyık, “2018 yılında yapılan EKPSS’de kendi bölümümde 1. oldum, 2 yıldır başvurmadığım kapı kalmadı fakat çeşitli sebeplerle reddedildi” dedi.
Devlet kadrolarında yapılan alımların büyük bir bölümünün İŞKUR üzerinden yapıldığını anlatan Bıyık, “Orada da ikametgah sorunu olduğu için başvuramıyorum ve bu birinciliğin bir anlamı kalmıyor. Bir tarım ülkesinde tarım işçisi olarak işsiz kalmak çok üzücü. Ben mağdur oldum diğerleri de mağdur olmasın. Yetkililer sesimizi duysun, biz engelliyiz bir engelde onlar çıkarmasın. Hakkımızı teslim etsinler, alımlarda adil olunsun. Yaklaşık 34 yıllık emeğim çöp oldu. Birinci olduğumda atacağımı düşünüyordum ama bu birinciliğin bir önemi yokmuş hiçbir şekilde bu birinciliğin karşılığını alamadım” diye konuştu.
Bıyık’ın öğrenim gördüğü rehabilitasyon merkezi müdürü Yıldız Altıntaş ise azim ve çalışkanlığı ile Bıyık’ın kendisini ispatladığını ve Türkiye derecesi yaptığını belirtti.

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