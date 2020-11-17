Akpınar ilçesinde 6 köye 18 kilometre yol yapıldı

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İl Özel İdaresi, Akpınar ilçesinde 18 kilometre yol yapımı çalışması yapıldığını duyurdu.

İl Özel İdaresi, 2020 yılı çalışma programında yer alan Akpınar ilçesinde KaraovaCebişler, CebişlerKelismailuşağı, Sofrazlı ve Himmetuşağı köyleri yol yapım çalışmalarının tamamlandığını kamuoyuna duyurdu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Alt yapı çalışmaları kapsamında Akpınar ilçesinde KaraovaCebişler, CebişlerKelismailuşağı, Sofrazlı ve Himmetuşağı köylerinde yürütülen toplam 18 kilometrelik 1 ve 2. kat sathi kaplama asfalt yol çalışmasını tamamlandı. KaraovaCebişler 10 kilometre, CebişlerKelismailuşağı 5 kilometre, Sofrazlı köy içi 1 kilometre, Himmetuşağı köy içi 2 kilometre yolda çalışmalar bitirildi"denildi.

Yol yapım çalışmaları hakkında açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, “ Yol yapım çalışmaları planladığımız programlar dahilinde gerçekleştiriliyor. Amacımız köylerimizde bulunan yol konforlarını artırmak ve vatandaşlarımızın güvenilir ulaşım ihtiyaçlarını gidermektir. Akpınar İlçemizin köylerinde yaşayan hemşerilerimizin rahat ve güvenli bir şekilde yolculuğunu tamamlaması için yol yapım çalışmaları yapılarak hemşerilerimizin hizmetine sunulmuştur"dedi.

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