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Eski İl Genel Meclisi Başkanı Dulkadiroğlu, AK Parti İl Başkanlığı İçin Aday

İHA

Eski İl Genel Meclisi Başkanı Dulkadiroğlu, AK Parti İl Başkanlığı İçin Aday

– Kırşehir AK Parti İl Başkanlığı için aday adayı olan eski İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, şehirde dolaşmadık kapı bırakmadı.
Mevcut İl Başkanı Muzaffer Aslan’ın aday olmayacağını açıklaması üzerine il başkanlığı yarışında delege ve esnaf ziyaretleri yapan Dulkadiroğlu, “Kırşehir’de her alanda dolaşarak varlığımızı teşkilatımız adına hissettireceğiz. Delegelerimiz ve şehirde olan tüm paydaşlarımızla birlikte kutlu bir yolda olduğumuza inanıyorum” dedi.
Kendisi dışında kim olursa olsun dava adamı olması gerektiğini anlatan Dulkadiroğlu, “Sadece ben değil davamız adına kim olursa olsun tek hedefimiz birlikteliğimiz ve geleceğimiz adına seçmenimizi bir arada tutarak hedeflerimizi 2023 vizyonu doğrultusunda geliştirmek olacaktır. Küslükleri ortadan kaldırarak geleceği hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.
Duruşu ve çizgisini bozmadan halkla iletişimini siyasi varlığı boyunca sürdürdüğünü ifade eden Dulkadiroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Kırşehir’de, seçim sürecine girilmesi ile birlikte halkımızla var olan iletişimimizi biraz daha hızlandırarak onların düşüncelerini geleceğimiz üzerine istişare ile alıyoruz. Kendim dahil kutlu davamıza destek sunan her arkadaşımızı tebrik ediyorum. Sonuç ne olursa olsun ben halkımızdan kopulmaması ve parti içi barışın sağlanması tarafında olduğumuz kamuoyuna belirtirim. Dava inancım Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam edecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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