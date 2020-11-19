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Türkiye’de 60 milyonuncu yeni kimlik kartı sahibi Kırşehir’den

İHA

Türkiye’de 60 milyonuncu yeni kimlik kartı sahibi Kırşehir’den

– Türkiye’de, 14 Mart 2016 tarihi ile dağıtımlarına başlanan yeni kimlik kartlarında kimliğini yenileyen 60 milyonuncu kişi Kırşehir’den oldu.
İçişleri Bakanlığı talimatıyla Kırşehir’den 60 milyonuncu kişi olarak kimlik başvurusu yapan Musa Güzel, Kırşehir Valisi İbrahim Akın’dan yeni kimliğini aldı. Kırşehir Valiliğinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Mehmet Kaya’nın da katılımıyla 60 milyonuncu kişi olan Musa Güzel ve eşi Songül Güzel’e yeni kimlikleri verildi. Kimlik taktim töreninde konuşan Vali Akın, yeni kimliklerin güvenilir ve kopyalanma imkanlarının olmadığını söyledi. Akın, “Kırşehir’de de yaklaşık 176 bin vatandaşımız yeni kimliklerini aldı. Kimlik kartlarının özelliği kolay taşınabilir, dayanıklı olması diğer taraftan da en önemli yanı güvenilir olmasıdır. Bu kartların kopyalanması mümkün değildir” dedi.
Yeni kimlik kartı için Vali İbrahim Akın’ın kendilerini aramalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Songül Güzel, “Biz aranmamız sonrası sevindik. Çocuklarımıza da söyledik. Mutluyuz. Kimlikler büyüktü şimdi küçüldü mutluyuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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