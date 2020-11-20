Kırşehir'de FETÖ/PDY soruşturmasında eczacıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

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Kırşehir’de FETÖ soruşturması kapsamında eczacı 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunması alınan M.Y'ye, kapatılan Bank Asya'daki hesap hareketleri hatırlatılarak, örgüt elebaşının çağrısından sonra yatırılan paraların sebebi soruldu.

Örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kırşehir Ahi İşadamları Derneği'ne (KAHİAD) neden üye olduğu da sorulan M.Y, eczanesinin bulunduğu binanın üst katındaki derneğe müşteri artışı sağlamak için üye olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, M.Y'ye silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, adli kontrol kararının devamını kararlaştırdı.

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