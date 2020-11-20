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Kırşehir'de FETÖ/PDY soruşturmasında eczacıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

İHA

Kırşehir'de FETÖ/PDY soruşturmasında eczacıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kırşehir’de FETÖ soruşturması kapsamında eczacı 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.Y. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunması alınan M.Y'ye, kapatılan Bank Asya'daki hesap hareketleri hatırlatılarak, örgüt elebaşının çağrısından sonra yatırılan paraların sebebi soruldu.
Örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kırşehir Ahi İşadamları Derneği'ne (KAHİAD) neden üye olduğu da sorulan M.Y, eczanesinin bulunduğu binanın üst katındaki derneğe müşteri artışı sağlamak için üye olduğunu öne sürdü.
Mahkeme heyeti, M.Y'ye silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, adli kontrol kararının devamını kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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