Belediye, kış öncesi saha çalışmalarını hızlandırdı

Kırşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesinde saha çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye ekipleri havaların soğumasına bağlı çalışmalarını hızlandırarak asfalt serimi, kilitli parke ve kaldırım sert zemin çalışmaları, su kanalizasyon bağlantıları, çiçek ekimi ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 14 mahallede yürütülen çalışmaların hızlandırıldığını ve mevsimsel çalışmaların yürütüleceğini söyledi. Ekicioğlu, açıklamasında; "Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz daha güzel ve yaşanılır bir Kırşehir için çalışmalarına devam ediyorlar. Kış mevsiminin yaklaşması ile 14 mahallemizde de saha çalışmalarına yoğunlaşmış bulunmaktayız. Kış mevsiminde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla hem alt yapı hem de üst yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu soğuk günlerde büyük bir özveri ile sahada gayret gösteren emekçi arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi.

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