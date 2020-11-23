Türk Halk Müziği Sanatçısı İdris Altuner, ‘Kal Mezarımda’ adlı eseri ile sosyal medyayı salladı

– Türk Halk Müziği Sanatçısı İdris Altuner, ‘Kal Mezarımda’ adlı eseri ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sanatçı Altuner’in sosyal medya hesaplarından 1 milyondan fazla izlenen klip Erzurum’da çekildi. Ozan Sıtkı Eminoğlu’nun şiiri ‘Kal Mezarımda’ ya klip çeken Altuner, sosyal medya üzerinden birçok kişiden de destek aldı.

Klip yönetmenliğini Mustafa Sarıkaya’nın yaptığı şiirin bestesini ise İdris Altuner yaptı. Çok küçük yaşlarda babasının ağzından dinlediği sümmanî türkülerine özel ilgi göstermeye başlayan ve 23 yıllık sanat hayatına 1 kitap, 3 albüm sığdıran Altuner, Çanakkale, Sarıkamış, Gülbankı Ahi Evran, 15 Temmuz Şehitleri anısına Rabia, Zeytin Dalı Marşı, Yunus, Anadolu adlı eserleri seslendirmesi ve klipleri ile tanınıyor.

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