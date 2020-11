Kendirli ve İlhan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

– AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, mesajında “Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinde, ülkelerin kalkınması ve milletlerin hayatında eşsiz bir yere sahip olan öğretmenler, bütün toplumlarca tarihin her döneminde büyük bir saygı görmüş ve öğretmenlik en saygın meslekler arasında yer almıştır ”dedi.

CHP Kırşehir Nilletvekili Metin İlhan ise mesajında, “Toplumların sürekliliği ve her alanda çağın gerekleri ile bağdaşıp yol kat etmesi noktasında öğretmenler mihenk taşı görevi üstlenmektedirler. Bu anlamda öğretmenlik sözde değil büyük sorumluluk taşıyan özde kutsal bir meslektir. Globalleşen dünya ile birlikte her toplumda çok farklı özellikte insanlar oluşmaya başlamıştır. Bu doğal bir durumdur zira bilgi ve İnternet çağının gereği de budur. Ancak bu noktada böyle bir dünya gerçeği varken öğrencilerin eğitiminde tüm sorumluluğu öğretmene bırakmak ve başarısızlıktaki faturayı öğretmene kesmek gerçekten de can sıkıcı bir hal almıştır” ifadelerini kullandı.

