Nefes borusuna ekmek parçası kaçan belediye işçisi, hayatını kaybetti

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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de nefes borusuna ekmek parçası kaçan belediye işçisi Metin Uğurcalı (58) hastanede hayatını kaybetti.

Kronik rahatsızlığı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir izinli olan Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işçisi Metin Uğurcalı, sabah evinde kahvaltı yaparken ekmek parçası nefes borusuna kaçtı. Uğurcanlı, ailenin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuk babası Uğurcanlı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-11-24 17:18:58



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