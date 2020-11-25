Çiçekdağı ilçesinde anasınıfı öğrencilerine 'Masal Diyarı' etkinliği

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 1. sınıf ve anasınıfı öğrencilerine 'Masal Diyarı' etkinliği düzenlendi.

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam etkinlikle alakalı açıklamasında; “Masalların çocuklarımızın ilgisini çekmek, hayal dünyalarında gezintiye çıkmalarını sağlamak ve masallardan alacakları güzel öğretilerin yaşantılarına önemli katkılar sağlayacağı düşünüyorum" dedi. Düzenlenen etkinlikle birlikte çocukların sıkılmadan vakit geçireceklerini belirten Sağlam; "Öyle ki çocuklarımız hayal kurarak doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt etmeyi öğrenir. Eğitim ortamlarının da daha eğlenceli ve sıkılmadan vakit geçirdikleri, heyecanla koştukları bir yer haline dönüşmesini sağlamalıyız. 1. Sınıf ve anasınıfı öğrencilerimize yönelik olarak masal anlatımı konusunda eğitimleri olan öğretmenlerimizin de özverili çalışmaları sayesinde 'Masal Diyarı' etkinliğini ilçemizde başlattık. Etkinliğimiz veli ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Eğitim Öğretime devam eden anasınıflarına yönelik etkinlik her hafta periyodik olarak devam edecek" diye konuştu.

EğitimÖğretimin normale dönmesiyle birlikte çocukların adaptasyon sorunu yaşamaması da geliştirilen proje ile amaçlanıyor.

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