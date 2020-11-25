Kırşehir'de yılın öğretmeni Çiçekdağı'ndan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de yılın öğretmeni Çiçekdağı'ndan

İHA

Kırşehir'de yılın öğretmeni Çiçekdağı'ndan

Kırşehir'de, yılın öğretmeni Çiçekdağı ilçesinden seçildi.
Çiçekdağı ilçesi Şehit Ahmet Taş Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ünal Tosun, yaptığı çalışmalarla takdir toplayarak yılın öğretmeni seçildi. Mesleğinde fark oluşturan eğitimde başarılar göstermiş, çalışmaları ve becerileri ile farklılıklarını ortaya koymuş, mesleki çalışmaları ile ön plana çıkan öğretmen Tosun, yılın öğretmeni olmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi. Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam tarafından plaket verilen İl Temsilcisi Ünal Tosun, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında 81 ilin temsilci öğretmenleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek görüşmelerde Kırşehir'i temsil edecek. Bu yıl salgın nedeniyle online yapılan ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 81 il temsilcisinin katılımı ile gerçekleşen programa Tosun da katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından mesleki çalışmalarıyla farkındalık oluşturan çevresiyle iyi ilişkiler geliştirerek toplum tarafından takdir edilen, gerçekleştirdiği faaliyetler ile hem mesleki çevresinin hem de çocukların kaliteli çalışmalara erişimine katkı sunan, görev aldığı projelerle ve komisyon görevleriyle hem yerelde hem de ulusal çapta eğitime katkı sunduğu belgelenen öğretmenler başarılarından dolayı tebrik edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Çiçekdağı ilçesinde anasınıfı öğrencilerine 'Masal Diyarı' etkinliği
YEREL HABERLER Çiçekdağı ilçesinde anasınıfı öğrencilerine 'Masal ...
Kırşehir'de mevsimsel tedbirler gözden geçirildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de mevsimsel tedbirler gözden geçirildi
Nefes borusuna ekmek parçası kaçan belediye işçisi, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Nefes borusuna ekmek parçası kaçan belediye işçisi, ...
Boğazına ekmek parçası kaçtı, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Boğazına ekmek parçası kaçtı, yaşamını yitirdi
Öğretmenler, şehit öğretmen Yasemin Tekin için fidan dikti
YEREL HABERLER Öğretmenler, şehit öğretmen Yasemin Tekin için fidan ...
Kendirli ve İlhan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Kendirli ve İlhan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı
Türk Halk Müziği Sanatçısı İdris Altuner, ‘Kal Mezarımda’ adlı eseri ile sosyal medyayı salladı
YEREL HABERLER Türk Halk Müziği Sanatçısı İdris Altuner, ‘Kal ...
Belediye, kış öncesi saha çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER Belediye, kış öncesi saha çalışmalarını hızlandırdı
Annelerinin tedavi görmesi için sosyal medyadan çağrı yaptılar Bipolar bozukluk tanısı konulan annelerinin tedavileri için çocukları her yolu deniyor "Annemiz bize 'cellat, deccal' diyor"
YEREL HABERLER Annelerinin tedavi görmesi için sosyal medyadan çağrı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X