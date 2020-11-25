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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer: “Şiddetle mücadelemizi her yerde haykırıyoruz”

İHA

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer: “Şiddetle mücadelemizi her yerde haykırıyoruz”

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle açıklamada bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, kadınların şiddetle mücadelesini her yerde haykırdıklarını söyledi.
Başkan Meryem Düğer yaptığı açıklamada; “Canlarımızı yakan bir sorun olan 'şiddetle' mücadelemizde çağrımızı tekrarlamak, sadece kadınlara değil, tüm dünyaya haykırmak üzere çağrıda bulunuyoruz. AK Parti’nin kadın kolları teşkilatları olarak bir kez daha doğru olanı, bir kez daha adaletli olanı, bir kez daha vicdanlı olanı haykırıyoruz. Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir. Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor” dedi. ‘Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor’ diyen Düğer açıklamasında; “Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir. Kadın kıymetli varlık, biri diğerini tamamlayan insan teki. Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi; nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı. Dünya tarihini yazan ve yaşayan iki şahitten biri. Ama bugün biz yine kadına yönelik şiddeti konuşuyoruz ve dikkatleri çekiyoruz. Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000’li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

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