KAEÜ’de ‘Türk Toplumunda Kadın’ konulu panel düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ’de ‘Türk Toplumunda Kadın’ konulu panel düzenlendi

İHA

KAEÜ’de ‘Türk Toplumunda Kadın’ konulu panel düzenlendi

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'sinde (KAEÜ), ‘Türk Toplumunda Kadın’ konulu panel düzenlendi.
Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında online düzenlenen panelde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayfer Şahin, İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım ve Avukat İpek Demir kadını anlattı. iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin konuşmasında yaptırımların şiddeti azaltmada yetersiz kaldığını pozitif anlamda geliştirmediğini gördüklerini söyleyerek, yaşam tarzında, kadın, erkek, çocuk, aile arası kaliteli iletişimde yapılabilecek olumlamaların çok daha etkili olduğunu bildiklerini vurguladı. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Şahin ise kadınların genellikle eğitim ve uzmanlaşma gerektirmeyen makinalarca yapılabilecek işlerde geçici ve yarı zamanlı olarak çalıştırıldıklarını belirterek, dünyada en son en güç işe alınan ve en önce en kolay biçimde işten atılan kişilerin kadınlar olduklarını söyledi.
İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım’ın, Peygamber Efendimizin kadınlara verdiği değeri örnekler üzerinden anlattığı panel, Kırşehir Barosu avukatlarından İpek Demir’in 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda şiddet kavramanı açıklayarak bu düzenlemeyle şiddet kavramının yalnızca fiziksel güç uygulamak anlamında değil gerek ruhsal gerek sözlü gerekse ekonomik şiddet olarak geniş anlamda anlaşılması gerektiği sonucuna ulaşıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatını jandarma engelledi
YEREL HABERLER Kırşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatını ...
Kırşehir'de kaza 3 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de kaza 3 yaralı
Seyfe Gölü kurudu Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner: "Gölün tek kurtuluş çaresi yağışlar”
YEREL HABERLER Seyfe Gölü kurudu Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı ...
Vali Akın, KADES tanıtım standını gezdi
YEREL HABERLER Vali Akın, KADES tanıtım standını gezdi
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer: “Şiddetle mücadelemizi her yerde haykırıyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer: “Şiddetle ...
Kırşehir'de yılın öğretmeni Çiçekdağı'ndan
YEREL HABERLER Kırşehir'de yılın öğretmeni Çiçekdağı'ndan
Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Çiçekdağı ilçesinde anasınıfı öğrencilerine 'Masal Diyarı' etkinliği
YEREL HABERLER Çiçekdağı ilçesinde anasınıfı öğrencilerine 'Masal ...
Kırşehir'de mevsimsel tedbirler gözden geçirildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de mevsimsel tedbirler gözden geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X