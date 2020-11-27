Kırşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatını jandarma engelledi

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Kırşehir'de, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurugöl Köyü yakınlarında İstanbul'dan Malatya'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, yolcu olarak bulunan İ.A.'nın bagajdaki sırt çantası içerisinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A.., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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