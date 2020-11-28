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Atatürk’ün sınıf ve silah arkadaşı Özdeş anısına hatıra ormanı oluşturuldu

İHA

Atatürk’ün sınıf ve silah arkadaşı Özdeş anısına hatıra ormanı oluşturuldu

– Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kırşehir 2,3,4 ve 5. Dönem milletvekili Müfit Özdeş anısına hatıra ormanı oluşturuldu.
"Daha yeşil bir Kırşehir için; Geleceğimizi hep birlikte yeşertelim" sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında KırşehirAnkara yolu üzeri 6. Kilometrede bulunan arazide ağaç dikme etkinliği düzenlendi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf ve silah arkadaşı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından 2. 3. 4. ve 5. Dönem Kırşehir Milletvekili Müfit Özdeş'in adına düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, doğanın cömertçe verdiği her şeyi düşünerek doğaya vereceğimiz en güzel hediyenin ağaç dikmek olduğunu belirtti. Ekicioğlu, ağaç dikme etkinliğinde yaptığı açıklamada; “Kırşehir Belediyesi olarak daha yeşil bir Kırşehir’i oluşturmak için ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Diktiğimiz fidanlarla, geleceğe daha güzel ve daha yeşil bir Kırşehir bırakmayı amaçlıyoruz. Küresel ısınmanın, iklimsel dokunun bozulmasının ve aşırı derecede betonlaşmanın önüne geçmek için çocuklarımıza ve gençlerimize doğa sevgisini kazandırmak en büyük görevimizdir. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras; Onların rahat bir şekilde yaşayabilecekleri tertemiz ve yemyeşil bir dünyadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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