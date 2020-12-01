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AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, “AK Parti iktidarı ile yol ağı genişledi”

İHA

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, “AK Parti iktidarı ile yol ağı genişledi”

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye’de bölünmüş yol ağının yüzde 731 arış gösterdiğini belirtti.
Yazılı yapılan açıklamada, milletvekili Kendirli, “Türkiye’ye her alanda çağ atlatan AK Parti Kırşehir’i de bölünmüş yollarla donattı. AK Parti hükümetleri kentimizin bölünmüş yol ağı yüzde 731 artışla 170 kilometreye ulaştırdı” ifadelerine yer verdi.
Milletvekili Kendirli tarafından yazılı yapılan açıklama şöyle;
“Türkiye’ye her alanda çağ atlatan AK Parti şehrimizi de bölünmüş yollarla donattı. AK Parti hükümetleri kentimizin bölünmüş yol ağı yüzde 731 artışla 170 kilometreye ulaştı. 20032020 yılları arasında 98 kilometre yol iyileştirme çalışması, 91 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım yol yapımı, 8 adet ve 3 bin 837 metre uzunluğunda köprü yapımı, 2 bin 566 kilometre Astarlı Sathı Kaplama Onarımı, 13 bin 539 metrekare trafik düşey işaretleme, 2 milyon 627 bin 981 metrekare trafik yatay işaretleme, 118 kilometre trafik oto korkuluk ve 8 adet kaza kara nokta iyileştirmesi hizmeti yapıldı.”

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