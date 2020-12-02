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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli ve eski hükümlüler İŞ-Kur’la iş sahibi oluyor

İHA

Engelli ve eski hükümlüler İŞ-Kur’la iş sahibi oluyor

– Eski hükümlü ve engellilerin iş sahibi olması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek proje başvuruları Kırşehir il müdürlüğünde de alınmaya başladı.
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, Engelli ve eski hükümlülere yönelik düzenlenecek projeler kapsamında; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriliyor.
Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya yaptığı açıklamada, projelerle birlikte engelli ve eski hükümlülerin iş sahibi olmalarının desteklendiğini söyledi.
Kaya, açıklamasında; “Kurum olarak engellilerin ve eski hükümlülerin istihdam edilmelerini kolaylaştırıcı faaliyetler düzenleyerek, hem iş bulmalarını kolaylaştırmak hem de kendi işlerinin sahibi olmalarını sağlamak temel amaçlarımızdan bir tanesidir. Her yıl iki defa alınan engelli ve eski hükümlülere yönelik proje başvurularımız başlamıştır”dedi.
Proje kapsamında, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destekler veriliyor.

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