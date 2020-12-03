Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 4 kişi yakalandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık yöntemle aradıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kırşehir, Kahramanmaraş ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR
2020-12-03 16:00:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.