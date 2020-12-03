Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık yöntemle aradıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kırşehir, Kahramanmaraş ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-12-03 16:00:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.