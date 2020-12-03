Kırşehir'de merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

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Kırşehir merkezli FETÖ yapılanması "periyodik ve ardışık arama" operasyonu kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Kırşehir merkezli operasyonda yakalanan 2'si aktif görevde asker 4 kişiden 3’ü tutuklandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Z.E., M.A., A.Ç., tutuklandı. Şüpheli S.T., ise adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

Aralarında muvazzaf subayların da olduğu 4 kişi Kahramanmaraş, Isparta ve Kırşehir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı.

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