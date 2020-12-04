Kırşehir Emniyetinden yaya önceliği denetimleri

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerince “yaya önceliği denetimi” gerçekleştirildi.

Kırşehir’de vatandaşların ve araçların yoğun olarak kullandığı ana caddelerde “yaya öncelikli trafik” konusuna duyarlılığın arttırılması maksadıyla gerçekleştirilen denetimlerde sürücü ve yayalara yaya geçitlerinin doğru şekilde kullanılması anlatıldı.

Şehirde belediye kavşağı, Terme Caddesi ve Lise Caddesinde yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücüler ve yayalar uyarıldı.

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