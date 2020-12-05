Yasaklar öncesi ve sonrası, Kırşehir sessizliğe büründü

– Korona virüs salgını ile birlikte uygulanmaya başlanan kısıtlamalarda Kırşehir; yasaklar öncesi hareketliliği ve hemen sonrasında sessizliği ile görüntülendi.

Hafta içi 21.00’den 05.00’e kadar uygulanan kısıtlamalar hafta sonu ile birleştirilince şehirde insanlar alışverişlerini yaptı. İl merkezinde ise kısıtlamanın başlama saatine az bir süre kala trafik yoğunluğu oluştu. Kırşehir’de, Ankara Caddesi, Terme Caddesi, Lise Caddesi ve vatandaşın yoğun kullandığı Cacabey Meydanı hareketli görüntüsünün ardından sessizliğe büründü. Kısıtlama saatinin yaklaşması ile alış verişini tamamlayıp evine gittiğini belirten Alp Eren isimli vatandaş, salgının etkisinden kurtulmak için devletin yanında yer aldığını ve belirtilen kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Günün aydınlanmasıyla birlikte şehirde yaşanan sessizlik gün yüzüne çıktı. Yasakların başlama saati öncesi başlayan trafik yoğunluğu ve hareketlilikten eser kalmadı. Kavşak noktalarında polisler görev alırken belediye işçileri de temizlik faaliyetlerini yürüttü. Sokağa; Hıffısıhha Kurulu tarafından açıklanan kişiler dışında yürüme mesafesinde temel ihtiyaçların karşılanması için çıkılabiliyor.

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